UFFICIALE - Nicolato nuovo allenatore dell'Italia Under 21

La Federcalcio ha scelto. L'Under 21 riparte da Paolo Nicolato. L'ex ct della Under 20, sale un gradino per sedersi sulla più nobile delle rappresentative giovanili azzurre, ereditandola da Di Biagio, che l'ha lasciata dopo il fallimento dell'Europeo in casa in cui l'Italia non ha superato la fase a gironi nonostante la vittoria alla prima gara contro la Spagna poi vincitrice.

Paolo Nicolato, nuovo allenatore dell'Italia Under 21

Nicolato era andato decisamente meglio a giugno con l'Under 20, arrivando fino alla semifinale Mondiale, eliminato soltanto dall'Ucraina, che poi si è aggiudicata il torneo. Una corsa che ha appassionato il pubblico anche grazie ai riferimenti agli spartani del film "£00": un'autentica passione quella del neo ct dell'Under 21 per la battaglia delle Termopili. A lui toccherà adesso gestire il nuovo corso che ripartirà - se Roberto Mancini darà la propria benedizione, visto che i due sono stabilmente nel giro della Nazionale A - dalle stelline "ribelli" Kean e Zaniolo.