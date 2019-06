Clamoroso Under 21: Kean e Zaniolo tardano alla riunione tecnica, Di Biagio esclude dall'inizio lo juventino

Una clamorosa notizia che scuote le ore che precedono la sfida tra Italia e Belgio, l’ultima della fase a girone degli Europei Under 21 in programma alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Moise Kean e Nicolò Zaniolo sono stati fatti fuori dal commissario tecnico Luigi Di Biagio in vista del Belgio. Il motivo? I due giocatori azzurri sono arrivati tardi alla riunione del gruppo in vista dell’ultima gara del girone A di questa sera. L'attaccante della Juve dovrebbe partire dalla panchina mentre il romanista comunque non sarebbe stato della gara per infortunio.