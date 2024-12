UFFICIALE - Napoli e Socios.com espandono la partnership: l’annuncio del club azzurro

Ultimissime Calcio Napoli - Continua la scalata della SSC Napoli sul piano marketing anche con l'avvento di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del club. "Napoli e Socios.com espandono la partnership: più benefici con il Fan Token $NAP", è il titolo del comunciato diramato.

Ecco quanto si legge:

Grazie all’espansione della partnership, i possessori del Fan Token $NAP avranno maggiori benefici e potranno continuare a partecipare a sondaggi dedicati per influenzare le decisioni del Club e riscattare esperienze esclusive.

Il Fan Token $NAP, presente attualmente in 103 diversi paesi, continuerà a rafforzare il legame del Napoli con una fanbase sempre più globale.

Il Fan Token $NAP diventerà una componente chiave della strategia digitale del Napoli, integrandosi nel Programma di Membership del club per offrire vantaggi esclusivi e promuovere un ecosistema di coinvolgimento unico per i tifosi.

Napoli, 4 Dicembre 24: SSC Napoli e Socios.com sono lieti di annunciare l’espansione della loro partnership per offrire ai tifosi del Club vantaggi e ricompense ancora più ricche grazie al Fan Token $NAP. Questa collaborazione permetterà alle comunità digitali del Napoli di immergersi più profondamente nell’esperienza unica del Fan Token.

Grazie a questa espansione, i possessori del Fan Token $NAP avranno nuove opportunità di partecipare attivamente alle decisioni del Club tramite sondaggi dedicati, oltre a maggiori possibilità di accumulare punti e riscattare premi ed esperienze esclusive.

I Fan Token sono beni digitali collezionabili che offrono ai tifosi un modo innovativo e coinvolgente per connettersi con le loro squadre preferite. Grazie ai Fan Token, i tifosi possono esprimere la loro opinione attraverso sondaggi, accedere a sconti e promozioni speciali e ottenere una vasta gamma di ricompense per la loro fedeltà, come prodotti ufficiali autografati, biglietti per le partite ed esperienze VIP uniche.

La collaborazione tra Napoli e Socios.com, iniziata nel 2021, ha rappresentato un cambiamento significativo per i milioni di tifosi del club, offrendo al club una piattaforma preziosa per espandere il proprio marchio a livello globale e generare nuove fonti di reddito.

Dall’introduzione del Fan Token $NAP, a dicembre 2021, sono stati condotti oltre 120 Fan Polls tramite la piattaforma Socios.com, inclusa una votazione vincolante per decidere la canzone da suonare allo Stadio Diego Maradona per celebrare i gol della squadra. Nello stesso periodo, oltre 800 possessori di Fan Token sono stati premiati per la loro fedeltà con merchandising autografato, biglietti, esperienze VIP e collezionabili digitali ufficiali.

Il Fan Token $NAP non solo ha offerto ai tifosi del club opportunità di coinvolgimento senza precedenti, ma ha anche permesso al Napoli di connettersi con nuove audience e milioni di sostenitori all’estero. Più del 65% dei possessori di Fan Token del Napoli ha meno di 40 anni e oltre il 30% ha meno di 30 anni. I possessori del Fan Token $NAP sono distribuiti in 103 paesi diversi.

Come parte della visione a lungo termine del Napoli e Socios.com per rendere il Fan Token $NAP un pilastro centrale della strategia di coinvolgimento dei tifosi e dell'ecosistema digitale del club. $NAP diventerà parte integrante del Programma di Membership di SSCN, potenziando i vantaggi sia per i membri che per i possessori di Fan Token.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer di SSC Napoli, ha detto: “Questa estensione del rapporto con Socios segna un’importante tappa nell’impegno del Napoli a continuare a innovare e a abbracciare strumenti tecnologici che possano migliorare l’esperienza dei suoi milioni di tifosi e avvicinare le sue comunità globali alla squadra. Il Web3 è uno dei pilastri della nostra strategia e siamo lieti di continuare a esplorare il suo enorme potenziale con il supporto e la guida dei leader in questo ambito nella categoria Fan Token.”

Alexandre Dreyfus, fondatore e CEO di Chiliz e Socios.com, ha commentato: “Siamo entusiasti di portare la nostra partnership di lunga data con l’SSC Napoli a un livello superiore. In questa nuova fase, i tifosi del Club potranno godere di maggiori opportunità e vantaggi per vivere la loro passione per la squadra attraverso il Fan Token $NAP, che offrirà accesso a più ricompense ed esperienze legate al club, oltre a una gamma sempre più ampia di piattaforme digitali disponibili nella libreria dApp di Chiliz