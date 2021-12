UFFICIALE - Napoli, anche Hirving Lozano positivo al Coronavirus! Il giocatore in isolamento domiciliare

Ultime notizie calcio Napoli - In vista della ripresa del campionato continuano ad arrivare pessime notizie per Luciano Spalletti e per tutto il mondo del Napoli. Hirving Lozano, infatti, come annunciato dal club azzurro, è risultato positivo al Coronavirus ed ora è in isolamento a casa:

Lozano positivo al Coronavirus

"Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".