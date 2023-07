UFFICIALE - Mauro Meluso nuovo direttore sportivo del Napoli, l'annuncio di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha un nuovo direttore sportivo, lo ha annunciato su Twitter il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

SSC Napoli, arriva il nuovo ds

"Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!"

Chi è Mauro Meluso

Mauro Meluso, nato a Cosenza il 1º gennaio 1965, è un dirigente sportivo ed ex attaccante. In carriera ricopre il ruolo di direttore sportivo per Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana.