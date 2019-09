UFFICIALE - Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale

Ultimissime calcio Napoli - E' costretto ad alzare bandiera bianca Lorenzo Insigne, che fa rientro a Napoli e lascia il ritiro della Nazionale italiana a causa dell'infortunio di natura muscolare che lo aveva costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco nel match di sabato contro la Juventus. Questo il comunicato ufficiale del club azzurro:

"Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale. L'attaccante del Napoli, che aveva accusato un problema muscolare durante il match contro la Juventus, è stato costretto ad abbandonare il gruppo azzurro del Ct Mancini per indisponibilità".

Lorenzo Insigne infortunio

Di certo non una bella notizia per il commissario tecnico Roberto Mancini, che però al di là di tutto aveva già convocato in via del tutto precauzionale Grifo, talentuoso fantasista del Friburgo. Nulla di troppo grave in ogni caso per il talento di Frattamaggiore, dal momento che dovrebbe trattarsi di un semplice edema che, però, non gli consente, allo stato attuale delle cose, di essere al top della condizione e di allenarsi al meglio. Rientrato in terra campana, sarà probabilmente preparata una tabella di recupero per cercare di averlo disponibile già a partire dal match contro la Sampdoria in programma dopo la sosta.