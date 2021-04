Ultime calcio - I giocatori del Liverpool decidono di prendere una posizione ufficiale contro la Superlega:

"Non ci piace e non vogliamo che accada. Questa è la nostra posizione collettiva. Il nostro impegno per questo club e per i suoi tifosi è assoluto e incondizionato. You'll Never Walk Alone", questo quanto condiviso dal capitano Jordan Henderson su Twitter.