UFFICIALE - Lavezzi si ritira! Addio al calcio per il Pocho: l'annuncio e lo striscione di saluto dell'Hebei [FOTO]

Ezequiel Lavezzi si ritira e lascia il calcio. E' la notizia che rimbalza dalla Cina, con il Pocho che ha disputato l'ultima gara realizzando anche una rete con l'Hebei China Fortune e subito dopo ha annunciato ai media locali l'addio al calcio. In 3 anni e mezzo, ha segnato 35 gol e 26 assist.

Lavezzi si ritira, è addio al calcio

Lavezzi quindi si ritira a 34 anni dopo l'avventura in Cina con l'Hebei, bello il saluto dei tifosi che hanno omaggiato il Pocho e Javier Mascherano con uno splendido striscione:

"Le leggende non muoiono mai, non saranno mai dimenticati".

Lavezzi dice addio al calcio, l'annuncio

Ezequiel Lavezzi annuncia anche tramite il suo account personale Facebook l'addio al mondo del calcio come calciatore. L'ex attaccante del Napoli ha infatti postato queste parole:

"Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all'interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto".

