UFFICIALE – L’Arsenal fuori dalla Superlega: "Abbiamo fatto un errore e ce ne scusiamo"

Ultime calcio - L'Arsenal ha diramato un comunicato in merito all'uscita dalla Superlega:

"Gli ultimi giorni ci hanno mostrato ancora una volta la profondità del sentimento che i nostri tifosi di tutto il mondo hanno per questo grande club e per il gioco che amiamo. Non avevamo bisogno che ce lo ricordassimo, ma la risposta dei tifosi nei giorni scorsi ci ha dato il tempo per ulteriori riflessioni e riflessioni. Non è mai stata nostra intenzione causare tanta angoscia, tuttavia quando è arrivato l'invito a entrare in Super League, pur sapendo che non c'erano garanzie, non volevamo essere lasciati indietro per assicurarci di proteggere l'Arsenal e il suo futuro. Come risultato dell'ascolto dei tifosi e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni, ci stiamo ritirando dalla proposta di Super League. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo.