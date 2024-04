UFFICIALE - Regolamento UEFA, il 6° posto in Serie A può diventare buono per la Champions

Notizie Napoli - Ora è ufficiale. Il 6° posto in Serie A può valere per la qualificazione alla prossima Champions League. Qualora Roma o Atalanta riuscissero a vincere l'Europa League e ad arrivare al 5° posto, il 6° posto del campionato di Serie A varrebbe per la qualificazione all'edizione 2024/2025 della Champions League. Ecco il testo del regolamento che si trova sul sito della UEFA:

"I posti in Champions League, Europa League o Conference League messi a disposizione dai club a cui è stato assegnato un European Performance Spot vengono assegnati come segue: se un club a cui è stato assegnato un EPS si qualifica anche per la fase principale o per gli spareggi della Champions, il suo posto nella fase principale o negli spareggi verrà assegnato al club che termina il campionato nazionale della stessa federazione nella posizione più alta tra tutti quelli che si qualificano per il percorso piazzati di Champions, Europa League o Conference"