Ultime notizie calcio Napoli - Traguardo importante per la Lazio, che pur soffrendo è riuscita ad avere la meglio sul Cagliari vincendo per 2-1 grazie alle reti di Milinkovic Savic e di Ciro Immobile, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Simeone. Tre punti fondamentali per i biancocelesti, che conquistano così la matematica certezza di prender parte alla prossima ediziona della UEFA Champions League.