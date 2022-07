UFFICIALE - La Juve ingaggia l’ex guardalinee Maggiani: sarà club referee manager

Serie A - Nuovi ingressi nell’organigramma della Juventus, come annunciato dal club bianconero in una nota pubblicata sul sito ufficiale. “A partire dalla stagione 2022/23 l’organigramma bianconero si amplia con due nuove figure professionali che andranno a operare dalle Prime Squadre al Settore Giovanile. Juventus dà il benvenuto e augura buon lavoro.”, si legge nel comunicato della Juventus. Il primo ruolo riguarda l’ingresso di Giovanni Andreini come Head of Performance. “Il ruolo dell’Head of Performance, nella sua essenza, è quello di supervisionare le diverse aree di performance del Club – scienze dello sport, medicina, forza e condizionamento, nutrizione e analisi – e di garantire le migliori performance di tutti i giocatori per affrontare gli sforzi richiesti dal gioco. Opererà verticalmente dalle Prime Squadre al Settore Giovanile”, spiega la Juventus.

Il secondo ingresso è quello dell’ex guardalinee Luca Maggiani, che sarà il nuovo Club Referee Manager. “Juventus introduce all’interno del proprio staff una persona specializzata, che ha appena concluso il primo corso proposto dalla FIGC per tale figura, che svilupperà un progetto formativo a 360° dalle Prime Squadre alle Giovanili”, conclude la Juventus. Maggiani, quando era guardalinee, entrò nell'occhio del ciclone per una rete annullata a Bergessio in un Catania-Juventus che fece andare su tutte le furie il presidente Pulvirenti.