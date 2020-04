UFFICIALE - La federcalcio olandese non ha assegnato il titolo dell'Eredivisie: ecco classifica e verdetti finali

La federcalcio olandese ha diramato un comunicato per quanto riguarda la classifica finale dell'Eredivisie dopo la sospensione definitiva del campionato:"La UEFA ha solo stabilito delle linee guida per la qualificazione alle competizioni continentali, non per le retrocessioni e promozioni. Tutti i club di prima e seconda divisione hanno votato e non c'era una chiara maggioranza. Il risultato è stato 16 voti a favore, 9 contrari e 9 astenuti. Per questo motivo, il Consiglio Federale si è fatto carico della decisione finale e ha stabilito che:

- non ci sia un campione;

- l'Ajax acceda agli spareggi di Champions League;

- l'AZ giochi il secondo turno preliminare di Champions League;

- il Feyenoord acceda alla fase a gironi dell'Europa League;

- PSV e Willem II giochino il secondo turno preliminare di Europa League.

Tutto questo sarà ovviamente soggetto alla conferma dell'UEFA. Inoltre, crediamo che no possa essere applicato lo stesso criterio per stabilire promozioni e retrocessioni, che così vengono annullate".