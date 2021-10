Napoli Calcio - Junior Lucio Ceci, giovane calciatore classe 2005, era in prova con il Napoli calcio. Ora è ufficiale: il club azzurro ha prelevato il giovane attaccante esterno e lo inserirà tra Under 17 e molto probabilmente in Primavera nei prossimi mesi qualora le prestazioni del ragazzo dovessero risultare convincenti. Ceci, classe 2005, ha militato negli anni scorsi nelle giovanili del Legia Varsavia.