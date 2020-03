UFFICIALE - Juventus-Lione a porte chiuse, bianconeri chiamati alla remuntada senza i loro tifosi

In virtù dell'appena varato Decreto Legge del Governo per l'emergenza del coronavirus, che prevede lo svolgimento di tutte le manifestazioni sportive a porte chiuse sul territorio italiano fino al 2 aprile, anche Juventus-Lione è destinata a giocarsi senza tifosi.

I bianconeri sono chiamati a ribaltare l'1-0 subito in Francia all'Allianz Stadium nel match previsto il 17 marzo senza il supporto dei propri tifosi, una difficoltà in più rispetto al mero risultato calcistico che complica ulteriormente il passaggio ai quarti di finale di Champions League per i bianconeri di Maurizio Sarri.