UFFICIALE - Juve-Napoli: ecco la sestina arbitrale dell'Allianz Stadium

Notizie  
UFFICIALE - Juve-Napoli: ecco la sestina arbitrale dell'Allianz Stadium

La designazione arbitrale di Juventus-Napoli che si giocherà domenica alle ore 18

Ultime notizie calcio Napoli - Sono stare rese note le designazioni arbitrali della 22esima giornata di Serie A che vedrà il napoli andare a giocare in casa della Juventus domenica alle ore 18.

Arbitri 22esima giornata di Serie A

INTER – PISA     Venerdì 23/01 h. 20.45

MARCENARO 

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MASSA

 

COMO – TORINO    Sabato 24/01 h. 15.00

FELICIANI

MELI – ALASSIO

IV:      GALIPO’

VAR:      PATERNA

AVAR:      DOVERI

FIORENTINA – CAGLIARI    Sabato 24/01 h. 18.00

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV:  BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR:  DI BELLO

LECCE – LAZIO    Sabato 24/01 h. 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – BAHRI

IV:      RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     ABISSO

SASSUOLO – CREMONESE     h. 12.30

COLLU

CECCONI – EL FILALI

IV:      FABBRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    LA PENNA

ATALANTA – PARMA    h. 15.00

SACCHI J.L.

PERETTI – BIANCHINI

IV:     MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      MARINI

GENOA – BOLOGNA     h. 15.00

MARESCA

BERCIGLI – CEOLIN

IV:     PAIRETTO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MASSA

JUVENTUS – NAPOLI    h. 18.00

MARIANI

TEGONI – BERTI

IV:     MARCHETTI

VAR:     DOVERI

AVAR:       DI PAOLO

ROMA – MILAN    h. 20.45

COLOMBO

PERROTTI – ROSSI M.

IV:       ZUFFERLI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     ABISSO

H. VERONA – UDINESE     Lunedì 26/01 h. 20.45

MANGANIELLO

LO CICERO – POLITI

IV:     TURRINI

VAR:    AURELIANO

AVAR:      PAGANESSI

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    33
    14
    6
    13

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    40

    33
    11
    7
    15
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    39

    33
    10
    9
    14
  • 14º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    36

    33
    8
    12
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    28

    33
    6
    10
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    28

    33
    7
    7
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    33
    3
    9
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    33
    2
    12
    19
Back To Top