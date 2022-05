UFFICIALE - Italia U15, annullate amichevoli col Kosovo: cambio di programma per i due azzurrini

Ultime calcio - La selezione Under 15 del Kosovo non è riuscita ad organizzare l'arrivo in Italia per affrontare la doppia amichevole con gli azzurri originariamente in programma mercoledì 1° e venerdì 3 giugno. La squadra di Massimiliano Favo, pertanto, chiuderà lo stage di tre giorni al Villaggio Azzurro di Novarello affrontando in un test match i pari età dell’Inter.

Annullate amichevoli col Kosovo

Questi i 23 convocati classe 2007

Portieri

Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Andrea Sorrentino (Napoli)

Difensori

Federico Colombo (Milan), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Raul Zinni (Roma), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Tommaso Rugani (Empoli)

Centrocampisti

Alessandro Olivieri (Empoli), Gianluigi Santucci (Benevento), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Alessandro Ciardi (Inter), Guido Della Rovere (Cremonese)

Attaccanti

Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Carlo Evangelista (Fiorentina), Andrea Orlandi (Empoli), Mattia Liberali (Milan), Alex Castiello (Atalanta), Mattia Mosconi (Inter).