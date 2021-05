UFFICIALE - Il Toro soffre ma pareggia a Roma, il Benevento è matematicamente in Serie B!

Ultime notizie calcio - Una serata da dimenticare per i fratelli Inzaghi. La Lazio di Simone, infatti, nonostante gli sforzi e le tantissime occasioni create (un palo colpito da Lazzari nel finale ed un rigore sbagliato da Immobile su tutte) nel corso dei novanta minuti di gioco, non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il Torino inguaiando, di fatto, il Benevento di suo fratello Filippo. Le Streghe, infatti, adesso sono a -4 dai granata e, di conseguenza, sono matematicamente terzultimi e retrocessi in Serie B.