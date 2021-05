Ultime notizie calcio Napoli - Un sabato storico per il movimento calcistico femminile di Napoli, con la squadra delle azzurre che resta in Serie A grazie al pareggio per 2-2 ottenuto in rimonta sulla Roma ed alla sconfitta rimediata da San Marino contro la Fiorentina. 14 punti totalizzati in campionato dalle ragazze allenate da Alessandro Pistolesi, due in più della realtà sanmarinese.