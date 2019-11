UFFICIALE - Ibrahimovic-Hammarby, altro che campo: Zlatan investe nel club e diventa co-proprietario

Notizie Calcio - Zlatan Ibrahimovic, mistero risolto. L'Hammarby sarà nel suo destino, ma non da calciatore. Il 38enne svedese, pronto a sbarcare in Italia a questo punto, diventerà piuttosto il co-proprietario della società svedese. A confermarlo è stato lo stesso club scandinavo con un comunicato ufficiale:

Questa settimana, i rappresentanti di Hammarby Football hanno incontrato AEG e Zlatan Ibrahimovi? a Los Angeles. AEG ha informato Hammarby di aver venduto metà della sua proprietà in AEG Svezia a Ibrahimovi?, il che a sua volta significa che Ibrahimovi? diventa parte titolare di Hammarby Fotboll AB.

Questo è ancora nuovo per noi, ma ovviamente molto eccitante. Spontaneamente i tempi sembrano buoni, abbiamo avuto un forte sviluppo negli ultimi anni e l'anno prossimo saremo in Europa. Far entrare nel club una persona come Zlatan Ibrahimovi?, con la passione e la mentalità vincente che rappresenta si sente giusto. È troppo presto per dire qualcosa in dettaglio su come Zlatan può contribuire a Hammarby Football, ma c'è chiaramente un grande potenziale nella collaborazione.