UFFICIALE - Fifa Best 11, Koulibaly tra i 55 nominati per la squadra dell'anno: il 23 a Milano la cerimonia

Kalidou Koulibaly, difensore centrale senegalese del Napoli, è in lizza per un posto nella miglior squadra dell’anno 2019 per la FIFA. Il difensore è tra i 55 calciatori nominati dagli oltre 23mila calciatori professionisti che hanno espresso le loro preferenze. L’11 dell’anno sarà rivelato lunedì 23 settembre ai Best Football Awards al teatro La Scala a Milano.

Tra i 55 nomi ci sono ben 13 'esordienti': Alex Sandro, Arthur, Laporte, Bernardo Silva, Eriksen, Tadic, Ederson, De Jong, Son, Cancelo, Koulibaly, De Ligt e Sterling.

17 calciatori dalla lista del 2018 non hanno ricevuto abbastanza voti e sono rimasti fuori: Edinson Cavani, Thibaut Courtois, Philippe Coutinho, Paulo Dybala, Mats Hummels, Isco, Dejan Lovren, Romelo Lukaku, Mario Mandzukic, Nemanja Matic, Yerry Mina, Keylor Navas, Benjamin Pavard, David Silva, Kieran Trippier, Samuel Umtiti e Sime Vrsaljko.

Questo il 2018 World 11: David De Gea; Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, N’Golo Kante, Eden Hazard; Kylian Mbappe, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.

PORTIERI (5)

Alisson Becker (Liverpool FC)

(Liverpool FC) David De Gea (Manchester United)

(Manchester United) Ederson Moraes (Manchester City)

(Manchester City) Jan Oblak (Atletico Madrid)

(Atletico Madrid) Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

DIFENSORI (20)

Jordi Alba (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC)

(Liverpool FC) Daniel Alves (Paris Saint-Germain/Sao Paulo)

(Paris Saint-Germain/Sao Paulo) Joao Cancelo (Juventus/Manchester City)

(Juventus/Manchester City) Daniel Carvajal (Real Madrid)

(Real Madrid) Giorgio Chiellini (Juventus)

(Juventus) Virgil van Dijk (Liverpool FC)

(Liverpool FC) Diego Godin (Atletico/Internazionale)

(Atletico/Internazionale) Joshua Kimmich (Bayern Munich)

(Bayern Munich) Kalidou Koulibaly (SSC Napoli)

(SSC Napoli) Aymeric Laporte (Manchester City)

(Manchester City) Matthijs de Ligt (Ajax/ Juventus)

(Ajax/ Juventus) Gerard Pique (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Sergio Ramos (Real Madrid)

(Real Madrid) Andrew Robertson (Liverpool FC)

(Liverpool FC) Alex Sandro (Juventus)

(Juventus) Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Raphael Varane (Real Madrid)

(Real Madrid) Marcelo Vieira (Real Madrid)

(Real Madrid) Kyle Walker (Manchester City)

CENTROCAMPISTI (15)

Sergio Busquets (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Casemiro (Real Madrid)

(Real Madrid) Kevin De Bruyne (Manchester City)

(Manchester City) Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

(Tottenham Hotspur) Frenkie de Jong (Ajax/FC Barcelona)

(Ajax/FC Barcelona) Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)

(Chelsea/Real Madrid) N'Golo Kante (Chelsea)

(Chelsea) Toni Kroos (Real Madrid)

(Real Madrid) Arthur (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Luka Modric (Real Madrid)

(Real Madrid) Paul Pogba (Manchester United)

(Manchester United) Ivan Rakitic (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Bernardo Silva (Manchester City)

(Manchester City) Dusan Tadic (Ajax)

(Ajax) Arturo Vidal (FC Barcelona)

ATTACCANTI (15)