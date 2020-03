UFFICIALE - Dopo Valencia-Atalanta anche Inter-Getafe a porte chiuse, arriva la decisione dell'UEFA

Ultime notizie calcio Napoli - La notizia era nell'aria da qualche giorno, amplificata ancor di più dall'esortazione del Governo spagnolo, ed ora è finalmente ufficiale: dopo Valencia-Atalanta, l'UEFA ha deciso di far disputare a porte chiuse anche la gara di Europa League tra il'Inter ed il Getafe a San Siro a porte chiuse per evitare l'ulteriore diffusione del Coronavirus. Da vedere adesso come andrà a svilupparsi questa situazione e quelle che saranno le decisioni dell'organo europeo supremo in ambito calcistico in relazione a Barcellona-Napoli ed alla partita tra la Roma ed il Siviglia.

Barcellona Camp Nou