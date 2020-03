UFFICIALE - Coronavirus, la Bundesliga resterà ferma fino al 30 aprile

La Bundesliga ha sospeso tutte le partite "almeno fino al 30 aprile". È questa la decisione presa quest'oggi durante la riunione della Deutsche Fußball Liga svolta in videoconferenza con i club della Bundesliga e della 2.Bundesliga. "Rispetto ad altre nazioni in Europa abbiamo condizioni migliori - spiega il CEO della DFL Christian Seifert - Miriamo a terminare la stagione entro il 30 giugno". L'ipotesi, infatti, è quella di tornare in campo a maggio giocando a porte chiuse: "Quando si potrà giocare - prosegue Seifert - Presumibilmente si giocherà senza pubblico". Inoltre è stata istituita una task force medica per monitorare la condizione di tutti gli atleti. Una nuova assemblea è stata fissata per il 17 aprile.