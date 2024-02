UFFICIALE - Condannato a 4 anni e mezzo l'ex Juventus

Arriva la notizia ufficiale, l'ex Juventus è stata condannato a 4 anni e mezzo di carcere. La sua vita per il momento sembra compromessa per quello che è accaduto nelle ultime ore.

Dani Alves

Dani Alves condannato: la sentenza

Notizie calcio - Dani Alves è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro. E' questa la clamorosa sentenza arrivata in maniera ufficiale per l'ex calciatore del Barcellona e della Juventus. I fatti risalgono al 30 dicembre 2022, perché Dani Alves è accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 23 anni nel bagno dell'area riservata della discoteca Sutton di Barcellona. Il tribunale di Barcellona ha disposto anche a 5 anni di libertà vigilata, dopo la fine della pena, e 9 anni di obbligo di allontanamento ad almeno 1 km di distanza dal domicilio della vittima, oltre a 150.000 euro di risarcimento dei danni.