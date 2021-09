UFFICIALE - FIFA: "Al lavoro con il Governo inglese per una soluzione ragionevole", senza deroga il Napoli non avrà tre azzurri a Leicester

Ultimissime calcio Napoli - Arriva il comunicato ufficiale della FIFA dopo le ultime problematiche legate alla situazione Covid-19 in Inghilterra e gli impegni con le Nazionali. Ma non solo, perché anche verso Leicester-Napoli si crea un problema per alcuni azzurri come Ospina, Koulibaly (squalificato), Rrahmani e Osimhen e senza deroga del Governo inglese non potranno essere del match. Di seguito il comunicato:

Sulla base di segnali positivi e di un dialogo costruttivo, la FIFA ha ricevuto dal governo del Regno Unito in merito alla finestra delle partite internazionali di ottobre, riconoscendo che i giocatori non hanno alcun controllo sulla situazione estrema causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle restrizioni sanitarie attualmente imposte e, in segno di buona fede, buona volontà e cooperazione, le associazioni affiliate di Brasile, Cile, Messico e Paraguay, in stretta consultazione con la FIFA, hanno deciso di ritirare i loro reclami in relazione ai giocatori con sede in Inghilterra e ai giocatori destinati a giocare in Inghilterra, che non sono stati svincolati per le recenti partite internazionali. L'8 settembre 2021, il presidente della FIFA, il presidente ad interim della FA e il presidente della Premier League hanno inviato una lettera congiunta al primo ministro del Regno Unito. Il governo del Regno Unito è ora aperto a trovare una soluzione ragionevole con le tre organizzazioni, che stanno lavorando a stretto contatto in uno spirito di comprensione reciproca, nell'interesse di tutti.