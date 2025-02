UFFICIALE - Como-Napoli: divieto vendita biglietti dei settori di casa ai residenti in Campania

Napoli - Importanti aggiornamenti per quanto riguarda i biglietti dell'incontro Como-Napoli in programma venerdì 21 febbraio. Come si legge dal comunicato ufficiale pubblicato dal club lariano, è vietata la vendita nei settori di casa ai residenti della regione Campania.

Biglietti Como Napoli: divieto vendita residenti regione Campania

Ecco il comunicato pubblicato dal Como per la sfida di venerdì 14 febbraio contro il Napoli:

"Informiamo i tifosi lariani che domani, venerdì 14 febbraio 2025, alle ore 12:00 sarà attivata la vendita dei biglietti di Como-Napoli, valida per la 26ª giornata di Serie A Enilive, in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30 allo stadio G. Sinigaglia di Como. In seguito alla determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONSMS), è vietata la vendita dei settori di casa ai residenti della regione Campania. Per l’acquisto dei biglietti nei settore Distinti sarà necessaria la Fidelity Card del Como 1907 “Blu Nel Cuore Card”. Con ogni Fidelity sarà possibile acquistare 1 biglietto in un’unica transazione, intestato anche ad una persona diversa dal titolare della Card. Le informazioni sul settore ospiti saranno comunicate successivamente