UFFICIALE - Colpo alla Superlega, avvocato Corte UE: "UEFA libera di sanzionare i club affiliati"

L'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciato e ha dato di fatto ragione alla UEFA, nella battaglia contro la Superlega promossa da Juventus, Real Madrid e Barcellona. Un parere non vincolante, quello dell'avvocato, ma che comunque avrà un peso importante nella decisione finale che spetterà alla stessa Corte a marzo 2023.

Nell'analizzare il documento ufficiale che racconta come la UEFA (e la FIFA) non violi il diritto alla concorrenza dell'Unione Europea (come invece accusato dalla Superlega) si notano anche altri importanti passaggi che riguardano, fra le altre cose, le possibili sanzioni. Queste le "opinioni" dell'Avvocato Generale Rantos:

1 - Le norme FIFA-UEFA in base alle quali ogni nuova competizione è soggetta all'approvazione preventiva sono compatibili con il diritto alla concorrenza dell'UE

2 - Le regole della concorrenza dell'UE non proibiscono alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni affiliate o alle loro leghe nazionali di emettere minacce di sanzioni contro i club affiliati, quando gli stessi partecipano ad un progetto per istituire una nuova competizione che possa rischiare di minare gli obiettivi legittimamente perseguiti da quelle stesse federazioni di cui fanno parte.

3 - Le regole della concorrenza dell'UE non precludono le restrizioni, nello statuto FIFA, riguardanti l'esclusiva commercializzazione dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA dal momento che tali restrizioni sono inerenti e proporzionate al perseguimento delle legittime finalità connesse alla natura dello sport.

4 - Le leggi UE non ostacolano gli statuti FIFA e UEFA che prevedono che la costituzione di una nuova competizione pan-Europea sia soggetta ad un regime di approvazione preventiva