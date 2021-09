UFFICIALE - Chiesa non convocato per la sfida contro la Lituania

Napoli calcio - Le ultime di formazione di Italia-Lituania, terza e ultima gara di settembre valida per le qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar.

Le ultime sull'Italia - Nella serata di ieri hanno lasciato il ritiro degli azzurri sia Immobile (affaticamento muscolare) che Insigne (problema personale), due giorni fa per problemi fisici hanno salutato Verratti e Pellegrini. Emerson Palmieri, Sensi, Chiesa e Zaniolo - tutti non al 100% della condizione fisica - non sono stati invece convocati. Tante quindi le defezioni per Mancini, che deve fare i conti anche con un Bastoni non al meglio e quindi quasi certamente in panchina. Probabile a questo punto la conferma Bonucci al fianco di Acerbi, così come ci sarà - per la terza gara consecutiva - Jorginho. In attacco ballottaggio Kean-Bernardeschi, sulla corsia destra Calabria si gioca una maglia con Di Lorenzo.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Calabria, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Jorginho, Pessina; Berardi, Raspadori, Bernardeschi.