Nuovi sviluppi per quanto riguarda i playout di Serie B, annullati dopo la retrocessione automatica del Palermo per illecito amministrativo. Contrariamente a quanto stabilito, il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Giuseppe Albenzio, ha stabilito che i playout della cadetteria devono essere giocati: saranno quindi Salernitana e Foggia a contendersi l'ultimo posto disponibile per la prossima serie cadetta. Ancora da stabilire le date del doppio confronto.