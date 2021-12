Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della ripresa dei lavori che porterà alla sfida con la Juventus della Befana. Infatti, come riporta il profilo Twitter della SSC Napoli, sia Lorenzo Insigne che Fabian Ruiz si sono negativizzati e tornano, così a disposizione:

Insigne e Fabian negativi al COVID-19

