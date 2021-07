Calciomercato - Il Bordeaux è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2. A comunicarlo è lo stesso club francese che ha preannunciato immediato ricorso: "L'udienza si è svolta in due fasi: la prima per presentare la situazione finanziaria del club e il suo budget per la stagione 2021-22 e la seconda per verificare il progetto di acquisizione". Una situazione questa che potrebbe in qualche modo riaccendere l'interesse del Napoli per Basic anche se in vantaggio resta sempre la Lazio.