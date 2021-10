UFFICIALE - Belgio, Mertens escluso dalla lista dei convocati per la Nations League

Ultime notizie calcio Napoli - Brutte notizie per Dries Mertens, che è stato escluso dalla lista dei convocati dal commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez per la Final Four di Nations League. Di seguito la lista completa:

Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet, Sels

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vertonghen, Castagne, Meunier

Centrocampisti: De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Vanaken, Witsel, T. Hazard, Saelemaekers, Carrasco

Attaccanti: De Ketelaere, E. Hazard, Lukebakio, Trossard, Batshuayi, Lukaku