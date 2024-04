UFFICIALE - 2 punti di penalizzazione all'Everton, cambia la classifica

Ultime notizie -Tremenda notizia per il noto club che ora rischia grosso nella massima serie del campionato e c'è la possibilità di una retrocessione in Serie B vista la penalizzazione di punti arrivata dalla Premier League nei confronti dell'Everton. Dopo le prime indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale che per l'Everton ora c'è una nuova penalizzazione di 2 punti a causa della violazione delle regole finanziarie della Premier League. Sommati a quelli che già erano stati tolti (6 punti), adesso il club si trova a soli 2 punti dalla zona retrocessione in Championship e rischia grosso.