Udinese, trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro per Jajalo e Teodorczyk

Ultime calcio Napoli - Attaverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, l'Udinese riporta il report dell'allenamento odierno della squadra, in vista della gara con il Napoli:

Jajalo

"Bianconeri al lavoro all'indomani della gara con la Lazio. Allenamento di scarico in palestra per i giocatori che hanno affrontato i biancocelesti, per tutti gli altri lavoro tecnico tattico con il gruppo integrato da alcuni elementi della Primavera. Domani la squadra osserverà un giorno di riposo con dei lavori specifici al mattino per parte del gruppo".