Ultim'ora Sky - Udinese-Napoli, c'è Llorente con Lozano! Stringe i denti Koulibaly, out Callejon e Mertens

Probabili formazioni Udinese-Napoli. Alla Dacia Arena, ore 18, si sfideranno l'Udinese di Luca Gotti e il Napoli di Carlo Ancelotti, per il quindicesimo turno di Serie A: gara cruciale per il cammino in campionato degli azzurri e per il futuro dell'allenatore della SSC Napoli, in bilico fino al Genk.

Probabili formazioni Udinese-Napoli: le ultime di Sky

Queste le ultimissime di formazione di Udinese-Napoli di Sky Sport:

UDINESE - Contro il Bologna, in Coppa Italia, sono rimasti a riposo tanti titolari. La panchina quindi ci può dare qualche indizio. Nestorovski seduto e Lasagna in campo. Possibile che i ruoli si invertano sabato pomeriggio. L’altro posto in attacco è di Okaka. Soliti dubbi sulle fasce con Sema che dovrebbe tornare a disposizione. Out invece Jajalo con Fofana che potrebbe rientrare dal primo minuto.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Samir; Okaka, Nestorovski.

Napoli: out Allan e Milik, Koulibaly convocato

AGGIORNAMENTO - 14.12 SKY - Stringe i denti Koulibaly. Non ci sono i nomi di Milik e Allan fra i convocati per la trasferta di Udine. C'è invece Koulibaly, alle prese con un trauma contusivo alla spalla sinistra. Il senegalese dovrebbe comunque partire dal primo minuto

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Zielinski, Fabiàn Ruiz, Insigne; Lozano, Llorente.