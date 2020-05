TV Luna - Napoli, primo tampone per calciatori e staff! Ecco quando sarà effettuato il secondo

Ultimissime notizie calcio Napoli - Il Napoli si sta preparando a ripartire con gli allenamenti ma prima di farlo, rispettando quelle che sono le normative vigenti viste l'emergenza Coronavirus, il club dovrà assicurarsi che nessun suo tesserato o dipendente sia attualmente positivo al Coronavirus. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, sul proprio profilo Twitter ha svelato che in giornata è stato effettuato il tampone ai calciatori, all'intero staff tecnico ed a tutte le persone che entrano in contatto in maniera costante ed a distanza ravvicinata con la squadra. Il secondo, poi, sarà ripetuto dopodomani. Di seguito il testo del tweet in questione:

"Primo tampone effettuato oggi a tutti i calciatori, allo staff tecnico e a tutte le persone a stretto contatto con la squadra. Sarà ripetuto dopodomani. Dopodiché ci sarà il via libera agli allenamenti".