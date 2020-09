Tuttosport - Pirlo è l'allenatore più sexy della Serie A, solo quarto Gattuso

Andrea Pirlo è pronto a cominciare la propria avventura nel ruolo di allenatore sulla panchina della Juventus. L'inizio del campionato di Serie A è vicino e in attesa del debutto ufficiale sulla panchina bianconera in gare ufficiali, l'ex centrocampista ha già raggiunto un primo traguardo: secondo un sondaggio svolto dal portale di incontri Joyclub, infatti, è stato votato come l’allenatore più sexy della Serie A.

Pirlo è arrivato primo in questa speciale classifica racimolando il 23% delle preferenze. Sul podio ci sono anche Eusebio Di Francesco del Cagliari (secondo con il 15% dei voti) e Filippo Inzaghi del Benevento (terzo con il 14%). Fuori dal podio, invece, Gennaro Gattuso al quarto posto con il 10,17% delle preferenze, Paulo Fonseca in quinta posizione e Antonio Conte, sesto con il 6,36% dei voti.