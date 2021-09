Tuttosport - Napoli-Juve: i precedenti della passata stagione

Notizie calcio Napoli - Tra meno di una settimana si scenderà in campo per Napoli Juve. La prima volta al Maradona di nuovo col pubblico. Intanto, arrivano aggiornamenti da Tuttosport riguardo la partita.

E la scorsa stagione gli incroci sull’asse Torino-Napoli non sono mai stati banali, a cominciare proprio dalla 3ª giornata di andata. È il turno in cui il club azzurro non parte alla volta del Piemonte perché stoppato dall’Asl in piena pandemia. Una vicenda che, in sede di giudizio, vede il club azzurro cominciare sconfitto a tavolino e penalizzato e quindi concludere, dopo la decisione del Collegio di Garanzia, con la possibilità di rigiocare la partita. Che, per assurdo, viene disputata un mese e mezzo dopo la gara di ritorno, come non si era mai visto in campionato. In Serie A il bilancio è di una vittoria a testa, a fare la differenza nei confronti stagionali è la Supercoppa italiana. A Reggio Emilia la Juventus si impone con un 2-0 firmato da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, in un match caratterizzato dal rigore sbagliato da Lorenzo Insigne sull’1-0. E il finale è amaro per gli azzurri che, proprio all’ultima giornata, consegnano una insperata qualificazione in Champions alla squadra di Andrea Pirlo, che vince a Bologna mentre il Napoli pareggia in casa con il Verona, abbandonando il quarto posto.