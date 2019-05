Tuttosport - Cena SSC Napoli, che festa! Da Oggi si torna al lavoro, guai a sbagliare l'ultima al San Paolo. Insigne verso il forfait

Come riportato da Tuttosport, erano circa 120 persone, tra calciatori (con le rispettive compagne) staff del Napoli e attori di Made in Sud hanno animato una serata fatta di sorrisi, cori, musica e l’immancabile karaoke a distendere ulteriormente il clima. Da oggi però, si torna alla normalità, al lavoro di Castelvolturno per evitare di presentarsi al San Paolo nell’ultima gara stagionale tra le mura amiche con la testa già in vacanza. Non dovrebbe recuperare Insigne, che anche ieri ha svolto lavoro differenziato.