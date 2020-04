TuttoSport - Assemblea di Lega, clima disteso: poche speranze di riprendere a breve, no per ora a ritiri blindati

Notizie calcio - Nei giorni scorsi è andato di scena uno scontro a dir poco ricco di tensioni in Lega calcio per la questione relativa al nuovo inizio del calcio, professionistico e non solo, che ha creato ulteriori momenti difficili dopo la decisione della Juventus di sospendere gli stipendi ai propri calciatori per quattro mesi. La decisione in questione aveva suscitato ira in diversi club. L'Assemblea di Lega, però, si è svolta in un clima più disteso, con le parole di ieri del capo della Portezione Civile Borrelli (che ha parlato di prorogare le misure anti Coronavirus fino al 16 maggio) che hanno raffreddato e non poco le speranze di riprendere il campionato a breve. Bel segnale distensivo anche da parte di Lotito, che si è congratulato con Agnelli. L'Assemblea si è svolta in questo modo: massimo due rappresentanti per club collegati in una videoconferenza e si è discusso più di discorsi economici che di ripresa del campionato. Non si è parlato di tamponi ai calciatori né di ritiri super blindati, soluzioni di cui si era più volte vociferato negli ultimi giorni. A riportare la notizia è TuttoSport.

Assemblea di Lega Serie A