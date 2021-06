Ultime calcio - Nel girone dell'Italia, il Galles ha battuso la Turchia col punteggio di 2-0, grazie ai gol di Ramsey e Roberts. Il calciatore della Juve ha fallito anche altre due occasioni clamorose, così come Bale che, in più, ha sbagliato un calcio di rigore. La Turchia resta a 0 punti, il Galles sale a 4 in classifica.