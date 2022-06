Truffa ai danni di Dazn e Fiorentina da 1,6 milioni: prosciolti i due hacker accusati

Serie A - Prosciolti per difetto di giurisdizione i due presunti hacker accusati di aver messo a segno una truffa informatica da 1,6 milioni di euro ai danni di DAZN e la Fiorentina. È la decisione del tribunale di Firenze che depositerà la motivazione tra 45 giorni. Secondo quanto riporta calcioefinanza.it non ci sarà nessun risarcimento per la società viola che si era costituita parte civile. Secondo l’accusa i due imputati, si sarebbero inseriti nella corrispondenza scambiata tra DAZN e la società viola e avrebbero sostituito l’iban del loro conto corrente con quello indicato dalla Fiorentina per il pagamento.