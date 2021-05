Troppi casi di Coronavirus, in Argentina si ferma il calcio fino al 30 maggio!

Ultime notizie calcio - L'AFA (Asociación del Fútbol Argentino) ha annunciato lo stop del calcio in Argentina per nove giorni, fino al 30 maggio, a causa dell'aumento di casi di Coronavirus che si sta verificando proprio in terra argentina in questi giorni:

"Per accompagnare le misure sanitarie annunciate nella giornata di ieri dal Presidente Alberto Fernández, orientate a combattere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere la programmazione delle partite in tutte le competizioni locali che organizza dalle 20 di oggi e fino a domenica 30 maggio inclusa”.