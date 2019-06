Questa sera scenderanno in campo, con le rispettive Nazionali, tre calciatori del Napoli. Si tratta di Allan, che alle 21.00 italiane se la vedrà contro l'Honduras in una amichevole di preparazione alla Copa America. In campo anche Ospina con la Colombia alle 23.00, mentre il Portogallo di Mario Rui, nella finale di UEFA Nations League, sarà impegnato in un testa a testa con l'Olanda alle 20.45.