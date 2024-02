Traorè convince in Sassuolo-Napoli, spunta un dato incoraggiante: 100% di passaggi riusciti | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Ha convinto alla prima da titolare con Calzona in panchina e contro la sua ex squadra di Serie A, buona la prova da mezz'ala atipica per Hamed Junior Traorè in Sassuolo-Napoli 1-6. Il calciatore azzurro arrivato nel mercato invernale è piaciuto ai più, per l'impatto nella sfida del Mapei Stadium. E dalle statistiche della sua partita, emerge un dato incoraggiante: 100% di passaggi riusciti contro il Sassuolo, con 3 passaggi chiave e 1 grande occasione da gol creata e partita dai suoi piedi. Ecco i dati:

Sassuolo-Napoli: statistiche Traorè

Sassuolo-Napoli 1-6: pagelle Traorè

Ecco, a conferma di tali dati, anche le pagelle di alcuni quotidiani per la partita di Hamed Junior Traorè in Sassuolo-Napoli: