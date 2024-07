Tragedia per l'ex Fiorentina Carlos Salcedo, brutalmente uccisa la sorella di 29 anni: era una star della Tv

Clamorosa tragedia quella accaduta all'ex calciatore della Fiorentina Carlos Salcedo, uccisa la sorella Paola di soli 29 anni all'esterno di un circo. Paola Salcedo era una star della Tv messicana e modella.

Carlos Salcedo, calciatore messicano con un passato anche in Serie A, sta affrontando un momento terribile. Sua sorella Paola Salcedo, molto conosciuta in patria per il suo lavoro come modella e presentatrice televisiva, è stata assassinata all'uscita da un circo. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa è successo, e la pista più concreta è quella di un tentativo di rapina finito male.

La notizia è stata confermata dalla Procura Generale dello Stato del Messico (FGJEM), e ha rappresentato uno shock per il mondo dello sport e quello dello spettacolo. La 29enne presentava il programma "Líderes del Baño" ed era molto popolare anche sui social. A quanto pare il governo municipale di Huixquilucan ha riferito che nella serata di ieri, ha ricevuto una chiamata di emergenza per un presunto attacco diretto contro una donna da un furgone nel quartiere di El Arenal. La donna è stata brutalmente uccisa all'esterno di un circo.