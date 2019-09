Tragedia Cafu, morto il figlio trentenne durante una partita di calcio: la causa sarebbe un infarto

Notizie calcio - Marcos Cafu torna di nuovo sotto i riflettori e anche stavolta non si tratta di una storia di quelle che si vorrebbero raccontare ma di una vera e propria tragedia. Lo scorso mese l’ex Roma e Milan ha dovuto smentire con forza alcune voci che lo volevano in bancarotta. Ora però la notizia che lo riguarda è decisamente peggiore. Da quanto riporta Globoesporte, è venuto improvvisamente a mancare suo figlio Danilo de Moraes, trent’anni, a causa di un infarto.

A confermare il decesso, spiega la testata brasiliana, l’amico ed ex compagno di squadra Paulo Sergio. Il malore è avvenuto nella casa di famiglia a Barueri, nella regione metropolitana di San Paolo, mentre il figlio del due volte campione del mondo stava giocando a calcio. Come spiega Paulo Sergio, Danilo si è sentito male dopo aver giocato per una decina di minuti ed è stato trasportato immediatamente in ospedale, ma la corsa verso il pronto soccorso è stata inutile e non è stato possibile rianimarlo. Dopo la tragedia della piccola figlia di Luis Enrique, ora anche Cafu...