Torre Annunziata, domani la "Giornata del Mare": 600 studenti a Largo Crocella per una lezione di legalità e ambiente

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Giornata del Mare a Torre AnnunziataGiornata del Mare a Torre Annunziata

Quarta edizione della Giornata del Mare a Torre Annunziata, CalcioNapoli24 seguirà l'evento con le sue telecamere

Torre Annunziata (NA) – Domani, alle ore 09:30, i cancelli di Largo Crocella si apriranno per accogliere circa 600 studenti delle scuole del territorio in occasione della quarta edizione della "Giornata del Mare". L’iniziativa è promossa dalla delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, dall’Ufficio Circondariale Marittimo e dall’Assessorato alla Cultura e allo Sport guidato da Lina Lappo.

La voce della Lega Navale: Passione e Continuità. "Siamo orgogliosi di vedere come questa manifestazione cresca di anno in anno," dichiara Antonella Giglio, Presidente della delegazione Lega Navale di Torre Annunziata. "La presenza di 600 studenti è la prova che il messaggio di amore e rispetto per il mare sta arrivando forte alle nuove generazioni. Quest'anno la rete istituzionale si è ampliata ulteriormente, permettendoci di offrire ai ragazzi un percorso formativo unico che unisce la pratica dei nostri pescatori all'eccellenza delle Autorità marittime e doganali."

Novità e Presenze Storiche. L'edizione 2026 segna il debutto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dell’Agenzia del Demanio, presenti con laboratori interdisciplinari e incontri collettivi volti a fortificare il senso di cittadinanza attiva. Fondamentale, sin dalla prima edizione, il supporto della Stazione Navale - Reparto Operativo Aeronavale di Napoli della Guardia di Finanza, che effettuerà dimostrazioni operative sulle imbarcazioni e colloqui sull'attività di difesa, controllo e pulizia delle acque.

Tradizione e Ambiente in Banchina. I ragazzi saliranno a bordo dei pescherecci ormeggiati per ascoltare i racconti dei pescatori locali e apprendere l'arte della cura delle reti. La tutela dell'ecosistema sarà invece affidata alle testimonianze del Centro Sub di Torre del Greco e dei volontari di Plastic Free.

L'evento gode dei prestigiosi patrocini morali del Presidente del Consiglio della Regione Campania, Massimiliano Manfredi, del Presidente Nazionale della Lega Navale, l’Ammiraglio Donato Marzano, e del Sindaco di Torre Annunziata, Prof. Corrado Cuccurullo, e sarà seguito dalle telecamere di CalcioNapoli24, media partner attento da sempre alla valorizzazione delle iniziative targate Napoli e che vedano coinvolti i giovani in eventi che portano avanti sani valori e importanti missioni etiche da condividere. "La partecipazione di così tante istituzioni dimostra quanto sia vitale comunicare con gli studenti per costruire una coscienza civile legata alla nostra risorsa più grande" conclude l'assessore Lina Lappo.

Programma Ufficiale della Giornata del Mare

  • ?09:30 - Apertura Ufficiale Apertura dei cancelli al pubblico e accoglienza delle delegazioni degli studenti del territorio.
  • ?10:00 - Saluti Istituzionali

Interventi di benvenuto con autorità e personalità di spicco:

  • Antonella Giglio – Delegazione Lega Navale Torre Annunziata.
  • Prof. Corrado Cuccurullo – Sindaco di Torre Annunziata.
  • On. Mario Casillo – Vicepresidente Regione Campania.
  • Dott. Claudia Maffucci Vicep Presidente Nazionale Giovani Confapi
  • Dott. Loredana Russo – Autrice & Ambassador Dis Hub T.V.
  • Fabio Cassone Comandante Ufficio Circondariale Marittimo Torre Annunziata
  • Avv. Lina Nappo – Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Sport
  • e la moderazione a cura del collega giornalista Giorgio Bruno.

A seguire, l’evento prevede:

  • ?10:30 - Visita al Villaggio del Mare Inizio delle attività didattiche e tour: o ?Stand Espositivi: Percorso tra le eccellenze della cultura marittima. o ?Tour Imbarcazioni: Visita alle barche ormeggiate. o ?Incontri con gli Esperti: Colloqui diretti con i professionisti del settore.
  • 12:30 - Cerimonia di Premiazione Consegna dei riconoscimenti ai vincitori del concorso "Il Mare: Ponti Infiniti tra Mondi"
  • 13:30 - Chiusura della Manifestazione con i saluti finali
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