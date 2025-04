Torino-Udinese, due giocatori diffidati a rischio squalifica contro il Napoli

Oggi alle ore 12:30 si gioca Torino-Udinese, partita di Serie A della 33esima giornata. Il Torino è il prossimo avversario del Napoli in campionato, con partita in programma domenica prossima e tra i calciatori granata ci sono due diffidati che in caso di ammonizione oggi contro l'Udinese sarebbero automaticamente squalificati per la gara al Maradona.

Ecco i giocatori diffidati del Torino a rischio squalifica per Napoli-Torino:

Gineitis

Lazaro

Gineitis e Lazaro dunque sono diffidati. In caso di cartellino giallo oggi in Torino-Udinese, salterebbero Napoli-Torino domenica prossima.