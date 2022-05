Torino Napoli, soliti cori razzisti: stupenda reazione dei tifosi napoletani | VIDEO

Ultimissime notizie. Si sta giocando adesso la partita di Serie A Torino Napoli, 36esima giornata del campionato italiano di calcio. Allo stadio Olimpico di Torino, però, si registrano i soliti cori razzisti e discriminatori nei confronti della tifoseria napoletana presente nel settore ospiti. I tifosi del Torino hanno intonato i soliti cori "Odio Napoli" e "Noi non siamo napoletani", come ormai quasi sempre avviene nella maggior parte degli stadi italiani.

Torino Napoli

Anche stavolta, però, la risposta dei tifosi napoletani non si è fatta attendere. I migliaia di napoletani e ultras in trasferta all'Olimpico hanno reagito nel migliore dei modi, cantando un coro che in un certo senso ribalta i cori razzisti. Guarda il video in allegato.